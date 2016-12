Syrien Landesweite Waffenruhe in Syrien weckt Hoffnungen auf Frieden

Damaskus – In Syrien ist in der Nacht zum Freitag eine landesweite Waffenruhe in Kraft getreten, die Hoffnungen auf ein Ende des jahrelangen Bürgerkriegs weckt. Die Feuerpause galt seit Mitternacht Ortszeit und wurde in den meisten Gebieten weitgehend eingehalten.