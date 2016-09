UNO prangert Kriegsverbrechen in Syrien an

Syrien Die Untersuchungskommission zu Syrien prangert wahllose Gewalt an

Genf – Todesfälle in Haft und Massenhinrichtungen bleiben ein Markenzeichen des Syrienkriegs. Die UNO-Untersuchungskommission zu Syrien hat in Genf die andauernden Übergriffe in «diesem blutgetränkten Konflikt» angeprangert.