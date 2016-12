Syrien Assad und seine Verbündeten haben laut Obama «Blut an den Händen»

Washington – US-Präsident Barack Obama hat Syriens Staatschef Baschar al-Assad und dessen Verbündeten Russland und Iran Gräueltaten in Aleppo zur Last gelegt. Einzig sie seien «für diese Brutalität» verantwortlich, sagte Obama am Freitag.