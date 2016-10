MSF kritisiert: Waffenruhe in Aleppo hat keine Entlastung gebracht

Syrien Russland schliesst neue Waffenruhe in Aleppo vorerst aus

Berlin – Russland plant nach dem Ende der Waffenruhe in Aleppo vorerst keine weitere humanitäre Feuerpause in der geteilten syrischen Stadt. Die Frage stelle sich derzeit nicht, sagte Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax.