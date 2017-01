Suff-Fahrt in Amsterdam :  Schweizer kracht in 12 Autos

Schweizer fallen im Ausland momentan vor allem negativ auf. An Heiligabend rastete ein Mann in einem Flug nach Washington aus, dann pöbelte eine Schweizerin in einer Shopping-Mall in Florida (USA) und nun richtet ein Schweizer in Amsterdam einen riesigen Blechschaden an.

Der Mann war in der Nacht auf Donnerstag mit einem deutschen Kollegen in einem Mazda unterwegs. Gegen 1.20 Uhr bog er von der falschen Seite in eine Einbahnstrasse. Und offensichtlich war er auch viel zu schnell.

Schaden von mehr als 10’000 Franken

Denn beim Abbiegen verlor er die Herrschaft über den Wagen und schleuderte zwischen den auf beiden Seiten parkierten Autos hin und her. Am Schluss waren nicht weniger als zwölf Autos demoliert. Die Fotos zeigen ein Bild der Verwüstung.

#Automobilist #veroorzaakt enorme #ravage en ramt #elf #geparkeerde #autos.#2e van der #Helststraat #Amsterdam… https://t.co/YO5SbA7ZLG — Martin Damen (@martindamen58) 2013-07-22 14:22:09.0

Zunächst wollten die Männer der Polizei nicht sagen, wer am Steuer sass, wie die Seite «Nu.nl» berichtet. Als wegen DNA-Spuren klar war, dass der Schweizer der Crash-Pilot war, gab er es zu. Der Mann war betrunken. Im Auto lag noch eine Büchse Whiskey-Cola.

Der Schaden an den Autos beträgt mehrere 10’000 Euro. (sas)