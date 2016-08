Südsudan UNO-Sicherheitsrat leistet im Südsudan selbst Überzeugungsarbeit

New York – Die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats wollen sich kommende Woche in den Südsudan begeben, um Präsident Salva Kiir von der Entsendung einer regionalen Friedenstruppe zu überzeugen. Der Rat beschloss am 12. August die Entsendung von zusätzlichen 4000 Blauhelmen.