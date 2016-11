Park Geun Hye: Massenproteste in Südkorea gegen die Präsidentin

Südkorea Zehntausende Südkoreaner demonstrieren in Seoul gegen Präsidentin

Seoul – In Südkoreas Hauptstadt Seoul haben mehrere Zehntausend Menschen gegen Präsidentin Park Geun Hye protestiert. Polizeiangaben zufolge versammelten sich am Samstag etwa 43'000 Menschen, die in Sprechchören und auf Transparenten Parks Rücktritt forderten.