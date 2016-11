Südkorea Wieder Massenproteste in Seoul gegen Südkoreas Präsidentin Park

Seoul – Erneut haben in Seoul zehntausende Menschen gegen die umstrittene südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye protestiert und ihren Rücktritt gefordert. Schon zum vierten Mal versammelten sich die Menschen am Samstag zu der wöchentlichen Kundgebung in der Hauptstadt.