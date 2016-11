Südkorea Südkoreas Präsidentin Park will sich Ermittlungen stellen

Seoul – In einem Korruptionsskandal um eine ihrer Vertrauten zeigt sich Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye prinzipiell dazu bereit, dass Ermittlungen gegen sie aufgenommen werden. Die politisch angeschlagene Staatschefin entschuldigte sich am Freitag in einer TV-Ansprache.