Südkorea Hunderttausende gegen Südkoreas Präsidentin Park auf der Strasse

Seoul – In Südkorea sind am Samstag hunderttausende Menschen gegen Präsidentin Park Geun Hye auf die Strasse gegangen. Am Protestmarsch in Seoul beteiligte sich nach Angaben der Veranstalter eine Million Menschen. Die Polizei sprach von 260'000 Demonstranten.