Südkorea Erneut Massenproteste gegen Südkoreas Präsidentin Park

Seoul – In Südkorea sind am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen Präsidentin Park Geun Hye auf die Strasse gegangen. An dem Protestmarsch in Seoul beteiligten sich Männer, Frauen und Kinder, die aus allen Landesteilen in die Hauptstadt gekommen waren.