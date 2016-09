Nationalpark in Südafrika tötet wegen Dürre Nilpferde und Büffel

Dies soll das Überleben der übrigen Tiere zu erleichtern, erklärte ein Sprecher des Nationalparks am Donnerstag. Wegen der Dürre gibt es im Park weniger Gras, worauf sowohl Büffel als auch Nilpferde angewiesen sind. Viele der Tiere würden deswegen ohnehin sterben, erklärte Sprecher Ike Phaahla.

Derzeit leben in dem Park, der etwa der Fläche des Staates Israel entspricht, rund 47'000 Büffel und 7500 Nilpferde. Das Fleisch der erlegten Tiere soll an ärmere Gemeinden in der Nähe des Parks im Nordosten des Landes verteilt werden, wie örtliche Medien berichteten.

Im südlichen Afrika herrscht derzeit die schlimmste Dürre seit drei Jahrzehnten. Wegen des ausbleibenden Regens sind die Ernteerträge eingebrochen, die Preise für Grundnahrungsmittel teils stark gestiegen.

In Südafrikas ärmeren Nachbarländern Simbabwe und Mosambik etwa sind Millionen Menschen von Hunger bedroht. Experten gehen davon aus, dass die Dürre im vergangenen Jahr vom globalen Klimaphänomen El Niño ausgelöst wurde. (SDA)