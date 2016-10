Südafrika Erneut Gewalt bei Studentenprotesten in Südafrika

Johannesburg – Bei Studentenprotesten gegen Studiengebühren ist es in Südafrika erneut zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere hundert Studenten hätten Sicherheitskräfte in Johannesburg mit Steinen beworfen, teilte die Witwatersrand Universität am Montag mit.