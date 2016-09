Sudan Amnesty wirft Sudan Einsatz von C-Waffen in Darfur vor

Bern/London – In den vergangenen acht Monaten hat die Armee Sudans gemäss Nachforschungen von Amnesty International (AI) in der Region Darfur wiederholt C-Waffen eingesetzt. Entsprechende Nachforschungen stellte die Menschenrechtsorganisation in New York vor.