Studie beweist: Wer hässliche Freunde hat wirkt selber schöner

Haben Sie einen Kollegen oder eine Kollegin, die oder der weniger attraktiv ist als Sie? Die Sie in den Ausgang mitnehmen, um selbst besser dazustehen? Falls nein, müssen Sie jetzt stark sein: Vielleicht sind Sie selbst der hässliche Teil des Freundschaftsduos.

Was herzlose Partygänger und Küchentisch-Psychologen schon längst wissen, ist jetzt wissenschaftlich bewiesen: Den «Hässlichen-Freund-Effekt» gibt es wirklich. Dies legt eine Studie der Royal Holloway University in London nahe, die in der Zeitschrift «Psychological Science» veröffentlicht wurde.

Der Forscher spricht vom «Ablenkungs-Gesicht»

Die Probanden der Studie wurden gebeten, die Attraktivität von Personen auf Fotos zu bewerten. Als die gleichen Personen später wieder auf Bildern auftauchten, diesmal zusammen mit eher durchschnittlich aussehenden Begleitpersonen, wurden sie als attraktiver eingestuft.

Die hässlichen Personen auf dem Bild lösten aber noch mehr aus: «Wir haben herausgefunden, dass ein Ablenkungs-Gesicht die Unterschieden zwischen attraktiven Personen offensichtlicher macht», schreibt Studienleiter Nicholas Furl.

Wir legen diese Erkenntnisse im Ordner «unerlässliches Partywissen» ab. Und warten gespannt auf die wissenschaftlichen Befunde über den Zusammenhang von Alkoholpegel und Niveau von Pissoir-Gesprächen in heruntergekommenen Bars an Freitagabenden. (rey)