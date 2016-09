Russische Wahlbetrüger wenden dreiste Tricks für Wahl-Manipulation an

Der Sieg kam wie erwartet. Gestern stimmten die Russen über ein neues Parlament ab - zumindest knapp die Hälfte von ihnen. Gerade einmal 47 Prozent der Wahlberechtigten erschienen an der Urne.

Für Wladimir Putins Partei Einiges Russland reichte das aus, um ihre Vormachtstellung in der Duma zu sichern: Nach der Auszählung von 93 Prozent der Stimmzettel landete die Regierungspartei bei 54,2 Prozent. Sie erhält damit 343 der 450 Sitze im russischen Parlament.

Doch mehren sich Hinweise darauf, dass dieses Ergebnis nicht auf einwandfrei rechten Wegen zustande kam - wie schon bei der Wahl 2011.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte die Abstimmungen am Sonntag landesweit mit mehr als 450 Helfern beobachtet.

Ihr Fazit: Probleme seien vor allem im Vorfeld der Abstimmung registriert worden. «Es gab nicht genug politische Alternativen», kritisierte etwa Marietta Tidei von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.

Organisierte «Wahlkarussells»

Anderen Berichten zufolge kam es aber auch am Wahltag selbst zu Verstössen und Manipulationsversuchen. Die unabhängige russische Wahlbeobachterorganisation Golos (Stimme) sammelte etwa Meldungen über sogenannte «Wahlkarussells».

Das heisst, dass Wähler mehrfach abstimmen, teilweise sogar ganze Gruppen per Bus von einem Wahllokal zum nächsten gefahren werden. Berichte über solche «Fahrten» erreichten Golos nach eigenen Angaben vor allem aus der Region Altai in Sibirien und aus Moskau.

Eine weitere Masche haben Kameras in einem Wahllokal in Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine festgehalten. Die Aufnahmen zeigen eine Frau, die ganze Stapel von Stimmzetteln in die Wahlurne stopft. Drei weitere Wähler stellen sich scheinbar zufällig vor die Frau - und schützen sie so vor neugierigen Blicken.

Wahl «ziemlich rechtmässig»

Laut der Organisation Golos manipulierten Wähler in zahlreichen Regionen Russlands auf diese Weise das Ergebnis der Abstimmung. Video-Beweise liegen demnach auch aus den Städten Nischni Nowgorod und der Region um Krasnojarsk vor.

Die Chefin der russischen Wahlkommission räumte Unregelmässigkeiten bereits am Sonntag ein. In einigen Regionen habe es Probleme gegeben, sagte Kommissionschefin Ella Pamfilowa. Die Wahl sei aber «nichtsdestotrotz ziemlich rechtmässig» gelaufen. (wen/SDA)