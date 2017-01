Städte Prognose: Wien wird 2017 sechstgrösste Stadt in der EU

Wien – Wien könnte laut einer aktuellen Prognose noch in diesem Jahr sechstgrösste Metropole der EU werden. Die Stadt an der Donau soll bis Ende des Jahres 1,9 Millionen Einwohner haben, hiess es vom zuständigen Statistikamt am Montag in der Tageszeitung «Kurier».