Spende Zuckerberg und Ehefrau spenden drei Milliarden Dollar für Forschung

San Francisco – Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla Chan wollen innerhalb der kommenden zehn Jahre drei Milliarden Dollar für den Kampf gegen Krankheiten spenden. Dies kündigte das Ehepaar am Mittwoch in San Francisco an.