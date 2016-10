Spaniens König startet neue Konsultationen zur Regierungsbildung

Spanien Spaniens König startet in zwei Wochen neue Regierungskonsultationen

Madrid – Spaniens König Felipe VI. will am 24. und 25. Oktober eine neue Runde von Konsultationen mit den Parteiführern über eine Regierungsbildung abhalten. Scheitert sie, dann müssen die Spanier zu Weihnachten zum dritten Mal innerhalb eines Jahres an die Urnen.