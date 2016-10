Spanien Ex-Chef der spanischen Sozialisten will zurück an die Parteispitze

Madrid – Der zurückgetretene Chef der spanischen Sozialisten will an die Spitze seiner Partei zurückkehren. Er wolle die PSOE auf einen Linkskurs festlegen und für eine Zusammenarbeit mit dem linken Protestbündnis Podemos öffnen, sagte Ex-Parteichef Pedro Sánchez am Sonntag.