Wunder in Spanien: 62-Jährige bringt gesunde Tochter zur Welt

Es heiss Lina 62-jährige Spanierin bringt gesundes Mädchen zur Welt

MADRID - Eine 62 Jahre alte Frau hat in Spanien ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Das Mädchen mit dem Namen Lina kam bereits in der vergangenen Woche bei einem geplanten Kaiserschnitt in Lugo in Region Galicien zur Welt, wie berichteten spanische Medien.