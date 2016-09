Somalia Ranghoher somalischer Militärkommandant bei Anschlag getötet

Mogadischu – In Somalia sind ein ranghoher Militärkommandant und seine vier Leibwächter bei einem Anschlag getötet worden. Ein Selbstmordattentäter steuerte am Sonntag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu einen mit Sprengstoff beladenen Wagen in deren Militärfahrzeug.