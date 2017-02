Sohn (†6) und Freund (†45) starben in der Toskana :  Das Amt verwehrt Lisa S. das Erbe

Es hätten unbeschwerte Tage in der Toskana werden sollen. Doch ein Unwetter zerstört jäh das Familienglück der Bernerin Lisa S.*: Sie muss mitansehen, wie ihr Freund Markus L.* (†45) und der gemeinsame Sohn Yannick (†6) im Auto auf einer Brücke von einem reissenden Fluss mitgerissen werden. Zwei Tage später finden Retter die Leiche des Kindes, tags darauf die von Markus L. (BLICK berichtete)

Das Unglück bei der italienischen Kleinstadt Massa Marittima ist mehr als drei Jahre her. Doch noch immer lässt es die heute 46-jährige Lisa S. nicht los: Sie ist seit dem Drama im Herbst 2013 in einen bizarren Erbstreit verwickelt – weil es nie eine Hochzeit gab. «15 Jahre und drei Monate waren wir ein Paar», sagt sie zum «Beobachter». «Nur verheiratet waren wir leider nicht.»

Die Eigentumswohnung, in der die Familie gewohnt hatte, und das gesamte Vermögen von Markus L. gingen an seine Eltern, die gesetzlichen Erben. Lisa S. hatte nach dem Drama nicht die Kraft, für die Wohnung zu kämpfen und zog aus. Sie stockte ihr Arbeitspensum von 40 auf 80 Prozent auf und kam über die Runden – obwohl sie für die Beerdigung und offene Rechnungen 30’000 Franken ausgeben musste.

Das Amt weigert sich, zu zahlen

Eigentlich stehen Lisa S. 94’000 Franken aus dem Freizügigkeitskonto ihres verstorbenen Freundes zu – er hatte das Geld für den Kauf der Wohnung vorbezogen. Doch das Erbschaftsamt Bern weigert sich seit drei Jahren, Lisa S. das Geld zu überweisen. Das Amt vertritt die demente Mutter von Markus L., die einen Beistand hat.

Besonders absurd scheint dies, da der Vater von Markus L., der von seiner Frau getrennt lebt, die Forderungen von Lisa S. vorbehaltlos anerkennt. Sie sei quasi seine Schwiegertochter und habe sich in den letzten Jahren auch rührend um seine demente Ex-Frau gekümmert.

Verteidiger überlegt sich, Strafanzeige einzureichen

«Die Rechtslage ist völlig klar. Lisa S. steht das Geld zu», sagt ihr Anwalt zum «Beobachter». Er habe so etwas in seiner langjährigen Praxis noch nie erlebt. Der Verteidiger wirft den Behörden krass rechtsmissbräuchliches Verhalten vor und überlegt sich, Strafanzeige einzureichen. Das Erbschaftsamt Bern will sich wegen laufender Vergleichsverhandlungen gegenüber dem Magazin nicht äussern.

Das amtliche Hickhack setzt Lisa S. stark zu – es verunmöglicht es ihr, endlich mit der Geschichte abzuschliessen und nach vorne zu schauen. Ihr Psychiater sagt: «Das Verhalten der Behörde hat das Trauma reaktiviert und ausgeweitet. Das ist aus psychotherapeutischer Sicht eine Katastrophe.» (rey)