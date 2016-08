Snowdens Freundin zeigt Ferien-Foto :  Der Spion, den sie liebt

Auf Twitter herrschte Aufruhr: Edward Snowden hatte schon länger nichts mehr von sich hören lassen – und dann tauchte auf seinem Account auch noch ein mysteriöser Code auf. Seine Fans befürchteten das Schlimmste: Ist der Whistleblower tot? Wurde er im Exil in Russland umgebracht?

Snowden gab bald Entwarnung, die Gerüchte um seinen Tod seien stark übertrieben. Jetzt wissen wir auch, was los war: Edward war mit seiner Verlobten Lindsay Mills in den Ferien. Die Poledancerin hat ein Foto auf Instagram mit einer entsprechenden Erklärung veröffentlicht. Es zeigt Mills und Snowden in einer innigen Titanic-Umarmung an einem Gewässer.

«Sorry Twitter für den Schrecken»

Mills schreibt: «Es war Zeit für Ferien. Ich habe diesen Typen erfolgreich entführt (sorry Twitter, dass ich euch so einen Schrecken eingejagt habe)». Wo die beiden waren und wie lange, das lässt sie offen. In Russland gibt es aber durchaus schöne Badeorte – auf der Krim-Halbinsel zum Beispiel.

Snowden lebte mit seiner Verlobten in Hawaii, bevor er sie im Juni 2013 verliess, ohne ein Wort zu sagen. Er habe sie durch seine Enthüllungen nicht in Gefahr bringen wollen, erklärte er später. Im Dezember 2014 kam aus, dass Mills zu Snowden nach Moskau gezogen ist: Eine Doku zeigt die beiden beim Kochen in der gemeinsamen Wohnung.

Während sich Snowden auf Twitter vor allem auf seine Mission beschränkt – die Welt vor der Internet-Überwachung zu warnen –, setzt sich Lindsay Mills auf Instagram gerne selbst in Szene. Ihre Fotos sind immer etwas künstlerisch angehaucht, immer ein bisschen sexy. Und ab und zu hat auch ihr berühmter Verlobter einen Gastauftritt. (rey)