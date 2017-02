Situation eskalierte :  Mann (34) ersticht seine Drogendealerin (†65)

Bei der getöteten Frau (†65) von Bregenz von gestern Abend soll es sich um eine Drogendealerin handeln. Ein Mann (34) wurde heute verhaftet – es soll sich dabei um ihren Mörder handeln.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilte, wollte sich der Mann gestern Abend Nachschub kaufen. Dabei eskalierte die Situation. Der 34-Jährige habe mit einem Klappmesser mehrmals zugestochen.

Der Mann soll bereits am Vormittag Suchtmittel bei der alleine lebenden Frau erworben haben, die offenbar seit längerer Zeit in kleinem Rahmen dealte. Nach der Tat geriet die Wohnung des Opfers in Brand. Feuerwehrleute entdeckten die Frau, für die jede Hilfe zu spät kam.

Aufgrund von Hinweisen kamen die Ermittler schnell auf die Spur des beschäftigungslosen Mannes. Noch am Montagabend wurde er in seiner Wohnung in Bregenz festgenommen. (SDA/stj)