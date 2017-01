Als Baby in Florida entführt :  Kamiyah (18) zurück bei ihrer Familie

Shanara Mobley (34) war erst 16 Jahre alt, als ihr erstes Kind Kamiyah zur Welt kam. Doch nur acht Stunden nach der Geburt der wurde ihr Mädchen entführt. Eine Frau hatte sich als Krankenschwester verkleidet und das Baby aus dem Spital gestohlen.

Die Entführung hatte damals eine grosse, aber erfolglose Suchaktion nach sich gezogen. Die Polizei hatte unter anderem Helikopter eingesetzt, um nach dem Kind zu fahnden. Sogar 250'000 Dollar Belohnung wurden für Hinweise ausgesetzt. Und doch blieb die Fahndung ohne Erfolg - bis vor wenigen Tagen!

Entführerin droht lebenslange Haft

Erst kürzlich hatte die Polizei neue Hinweise erhalten, ein DNA-Abgleich brachte schliesslich Gewissheit. Die Entführerin, Gloria Williams (51), wurde verhaftet. Sie wurde wegen Kindesentführung angeklagt, ihr droht lebenslange Haft.

Kamiyah hielt ihr ganzes Leben lang eine fremde Frau für ihre Mutter. Beim ersten Gerichtstermin von Williams war sie dabei und versicherte ihr: «Ich liebe dich und ich bete für dich.»

Erstes Wiedersehen mit den leiblichen Eltern

Am Wochenende konnten sie ihre leiblichen Eltern - nach 18 langen Jahren - endlich wieder in die Arme schliessen. Die drei lächeln glücklich in die Kamera, Kamiyah veröffentlicht fleissig Bilder des Wiedersehens auf Facebook. (gru)