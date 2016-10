Sie wollte einen falschen Pass :  Afghanische «Mona Lisa» sitzt im Knast

Das Mädchen mit den grünen Augen – und ihr Fotograf

Sharbat Gula ist die berühmteste Frau von Afghanistan. Der amerikanische Fotograf Steve McCurry (65) hat sie im Dezember 1984 in einem Flüchtlingslager in Pakistan fotografiert. Vermutlich war sie damals 12 Jahre alt. Das berührende Foto «Afghanisches Mädchen» erschien im Juni 1985 auf dem Titel von «National Geographic». Ihr geheimnisvoller Blick wühlt auf, steht stellvertretend für die Kriegswirren in Afghanistan. Da nicht ganz klar wird, ob Gula lacht oder eingeschüchtert ist, gilt sie als «Mona Lisa von Afghanistan». Fotograf McCurry verdankt dem Bild seine Karriere. Es macht ihn berühmt und reich. Und Gula? Sie wusste nichts von der Fotografie. Bis McCurry sie im Januar 2002 in Afghanistan fand und ihr das Bild zeigte. McCurry fotografierte sie damals erneut, «National Geographic» drehte einen Dokumentarfilm über Gula. Zudem lancierte das Magazin eine Stiftung, um die Ausbildung von Frauen in Afghanistan zu finanzieren. Es soll Gula medizinisch unterstützt haben, und ihr eine Pilgerreise nach Mekka bezahlt haben. Was Gerüchte befeuerte, McCurry habe Gulas Eltern bei der ursprünglichen Fotografie nicht um Erlaubnis gebeten – und weder sie noch die Familie am Erfolg des Fotos beteiligt. Aufgesucht haben soll er sie zudem, um die rechtliche Situation am ersten Bild zu klären. (hos.)