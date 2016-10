Riesenspinne in Australien: Erbeutet Maus und transportiert sie ab

Jason Womal aus Coppabella im australischen Queensland wollte am Montagmorgen geradezur Arbeit fahren, als ihn der Nachbar fragte, ob er etwas «Cooles» sehen wollte.

Der Nachbar hatte eine bärenstarke Riesenkrabbenspinne entdeckt. Die war gerade dabei, eine Maus senkrecht an einer Kühlschrankwand emporzuziehen – und schaffte das mit Leichtigkeit.

Auf den Fotos, die Womal ebenfalls auf Facebook gepostet hat, kann man erkennen, dass die Riesenspinne die leblose Maus zwischen ihren Zähnen hält.

Das Video der Riesenkrabbenspinne begeistert und gruselt das Netz: Es wurde bis jetzt schon über neun Millionen Mal angeklickt. Womal liess in einem späteren Facebook-Post verlauten, dass es der Spinne gut gehe und sie das Tier adoptiert hätten – sie beteilige sich jetzt an der Miete. Begeistert vom achtbeinigen Geschöpf, taufte Womal es liebevoll «Hermie the Huntsman». (vac)