Sexkiller in Süddeutschland :  Polizei verhaftet Verdächtigen

Im deutschen Freiburg im Breisgau wurde Mitte Oktober die Medizinstudentin Maria L. (†19) tot am Ufer eines Flusses gefunden. Sie wurde auf dem Heimweg vom Velo gerissen, vergewaltigt und getötet (BLICK berichtete).

Nun hat die Polizei einen Verdächtigen inhaftiert. Das schreibt die «Badische Zeitung». Die Polizei habe zuvor rund 1400 Menschen vernommen und rund 1600 Hinweise geprüft. Heute um 15 Uhr werde die Polizei an einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekannt geben.

Parallelen zu Fall Emmen LU

Die deutsche Presse vermutete noch im Oktober: Es könnte einen Zusammenhang zum Fall Emmen LU geben. Am 21. Juli 2015 wurde dort eine 26-jährige Frau vom Velo gerissen. Und so brutal vergewaltigt, dass sie vom Kopf abwärts gelähmt bleibt.

Dies wurde auch in der Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» thematisiert. In einer Mitteilung des Senders hiess es: «Übrigens weisen Schweizer Kollegen darauf hin, dass der Fall aus Freiburg im Breisgau erschreckende Parallelen zur Vergewaltigung von Emmen LU aufweist. 150 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Tatort in Süddeutschland und demjenigen im Kanton Luzern.»

Ein DNA-Abgleich beweist, dass zumindest kein direkter Zusammenhang zwischen den Fällen von Emmen und Freiburg besteht. Alles Weitere ist offen.

Fall Carolin G. weiter ungelöst

Die Leiche von Joggerin Carolin G.* (†27) aus Endingen (D) wurde ebenfalls im Oktober tot in einem Waldstück in der Nähe von Freiburg gefunden. Die Sportlerin war sexuell missbraucht und getötet worden. In ihrem Fall steht die Polizei derweil immer noch vor einem Rätsel.