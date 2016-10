Falschaussagen: Berlusconis «Bunga Bunga» Harem vor Gericht

Eine Mailänder Untersuchungsrichterin beschuldigt Ruby Rubacuori – bürgerlich Karima El Mahroug – sowie 22 weitere Personen, unter Eid gelogen zu haben.

Die Beteiligten hätten im Verfahren um den «Bunga Bunga»-Skandal zugunsten von Silvio Berlusconi ausgesagt – nachdem sie von ihm bestochen wurden.

Die Anklage geht davon aus, dass der damalige Premier verschiedenen Frauen über 10 Millionen Euro Schweigegeld bezahlt habe.

Zu den 23 Beschuldigten gehören unter anderem Rubys Anwalt im vorherigen Verfahren, Luca Giuliante, der Journalist Carlo Rosella, die ehemalige Senatorin Maria Rosaria Rossi und weitere junge Frauen, die an den berühmt berüchtigten «Bunga Bunga»-Sex-Partys in Berlusconis Villa in Mailand teilnahmen.

Der «Bunga Bunga»-Skandal

Im ursprünglichen Verfahren von 2010 wurde Silvio Berlusconi beschuldigt, die damals minderjährige Ruby für sexuelle Handlungen bezahlt zu haben.

Des Weiteren wurde ihm vorgeworfen seine damalige Position als Premier missbraucht zu haben, um den Skandal zu vertuschen. Das Vefahren wurde weltweit unter dem Namen «Bunga Bunga» bekannt, benannt nach dem Raum, in dem Berlusconi seine Gäste unterhalten hatte.

Ruby sagte im Verlaufe des Verfahrens aus, dass es nie zum Geschlechtsverkehr zwischen ihr und dem Premier gekommen sei. Sie habe während bei ihrer ersten Aussage gelogen.

Berlusconi der zunächst für schuldig befunden worden war, wurde anschliessend freigesprochen.

Berlusconis Verfahren

In einem getrennten Verfahren wird auch Silvio Berlusconi nun beschuldigt, die Zeugen bestochen zu haben, damit sie zu seinen Gunsten aussagen.

Das Gerichtsverfahren wird jedoch auf den 15. Dezember verschoben, da er sich zurzeit für eine Herz-Reha in einem Spital in New York befinde. (ysi)