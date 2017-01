Sechs Tote, 1500 Festnahmen Proteste gegen Benzinpreise in Mexiko dauern an

Mexiko-Stadt – In Mexiko hat es erneut Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise gegeben. Die Teilnahme an den Protestmärschen in Mexiko-Stadt und anderen Städten fiel am Sonntag aber geringer aus als am Vortag.