16 Menschen schwer verletzt :  Bruchlandung einer Militärmaschine in Russland

Ein Flugzeug mit 39 Menschen an Bord hat heute in der russischen Teilrepublik Jakutien eine Bruchlandung erlitten. Wie die Agentur Tass heute Morgen unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, seien 33 Menschen ums Leben gekommen. Dies wird nun vom russischen Verteidigungsministerium dementiert, wie die Nachrichtenseiten «rt.com» in Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti schreibt.

Bei dem betroffenen Flugzeug handelt es sich um eine Militärmaschine des Typs IL-18 (Iljuschin IL-18). Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden 16 Menschen schwer verletzt.

Der Flieger war in Jekaterinburg gestartet und rund 30 Kilometer vom Ort Tiksi am Laptewsee entfernt notgelandet. Zur Unglücksursache gibt es noch keine Angaben. (noo/SDA)