Ex-Spitzensportler Oscar Pistorius muss definitiv 6 Jahre in Haft

Sechs Jahre Haft Pistorius-Urteil nun endgültig

JOHANNESBURG - Das Strafmass im Fall des früheren Spitzensportlers Oscar Pistorius wird nicht neu verhandelt. Richterin Thokozile Masipa lehnte am Freitag einen Antrag der Anklage ab, gegen das von ihr in zweiter Instanz verhängte Strafmass in Berufung zu gehen.