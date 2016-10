Onlineumfrage zeigt: Ecuador ist das empathischste Land der Welt

Die Michigan State University sorgt mit einer neuen Studie für weltweites Aufsehen. Ziel der Studienleiter war es, mittels Online-Umfrage das empathischste Land der Welt zu ermitteln. Über 104'000 Menschen nahmen an der Befragung teil. Insgesamt werden 64 Nationen im Ranking aufgeführt.

Toleranz nicht gleich Empathie

Empathie gilt als die Fähigkeit, Gedanken und Persönlichkeitsmerkmale anderer Personen zu erkennen. Ausserdem gehört auch die Reaktion auf die Gefühle anderer Menschen zum Kern der Empathie.

Auf dem Spitzenplatz befindet sich Ecuador. Knapp hinter den Südamerikanern folgt Saudi-Arabien. Neben den Saudis trifft man mit Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei weitere Länder aus dem mittleren Osten hohen Rängen wieder.

Dieses Ergebnis mag Einige erstaunen, denn diese Länder punkten nicht gerade durch Toleranz. Besonders im Bereich der Homosexualität werden noch immer Todesstrafen ausgesprochen.

Europa schliesst das Ranking ab

Die Länder des Europäischen Kontinents liegen derweil eher auf den hinteren Plätzen. Sieben der letzten zehn Plätze gehen an Staaten in Osteuropa. Litauen schliesst das Ranking sogar ab. Einzig Dänemark wurde in die Top Ten gewählt. Die Schweiz befindet sich in der goldenen Mitte.

Auch wenn die Umfrage durch die niedrige Anzahl der Länder – es gibt über 190 Nationen weltweit – nur eine geringe Gültigkeit hat: Einen kleinen Einblick gibt sie uns trotzdem. (fss)