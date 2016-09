Schweizer Polizisten helfen auf den Wiesn am Oktoberfest aus

Schweizer Beamte schauen in München zum Rechten Zürcher Polisten schnappen Wiesn-Taschendieb

MÜNCHEN - Zürcher Stadtpolizisten haben am Oktoberfest in München ganze Arbeit geleistet. Zusammen mit Berufskollegen aus Frankfurt am Main (D) gelang es ihnen, zwei russische Taschendiebe zu schnappen.