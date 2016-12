Schweden Schwedens Königin Silvia wegen «Schwindelanfällen» im Spital

Stockholm – Wegen «Schwindelanfällen» ist die schwedische Königin Silvia ins Spital eingeliefert worden. Die Monarchin sei an ihrem 73. Geburtstag am Freitagabend in die Universitätsklinik Karolinska in Stockholm gebracht worden, teilte der Königspalast am Samstag mit.