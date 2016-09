Schweden fordern EU soll 1 Mio Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen

STOCKHOLME (SWE) - Schwedens Justiz- und Einwanderungsminister will, dass Europa in der weltweiten Flüchtlingskrise Vernatwortung übernimmt. Er fordert unter anderem einen permanenten Mechanismus zur Verteilung der Asylsuchenden in der EU.