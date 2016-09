Cyberkriminalität: Roboter werden bis 2040 krimineller als Menschen

In Grossbritannien machte Cyberkriminalität im letzten Jahr bereits mehr als die Hälfte aller Kriminalfälle aus, wie die britischen National Crime Agency in ihrem jüngsten Bericht aufzeigte.

Auch in der Schweiz wurden gemäss einer Umfrage von KPMG aus dem Mai 54 Prozent aller Unternehmen in den vorangegangenen zwölf Monaten Opfer einer Cyber-Attacke. Durch die zunehmende Verbreitung des «Internet der Dinge» können mit solchen Attacken auch handfeste Schäden in der Offline-Welt angerichtet werden.

Der unabhängige Internetsicherheits-Berater Cameron Brown aus London fürchtet deshalb: «Die neuen Möglichkeiten werden vermehrt Menschen in die Kriminalität locken. Denn die Risiken sind tief und die potenziellen Gewinne riesig.»

Erpresst von Häusern und Autos?

Liviu Arsene, Analyst beim Antivirensoftware-Hersteller «Bitdefender», malt ein düsteres Szenario. Er kann sich gut vorstellen, dass wir in der Zukunft via unsere «Smart Homes» erpresst werden und Lösegeld zahlen müssen, damit die Haushaltseinrichtungen wieder funktionieren.

Raj Samani von Intel Security sagte zum Online-Portal «raconteur.net», er sehe die gleiche Bedrohung bei Autos. Und betont: «Wir sprechen hier nicht von selbstfahrenden Autos, sondern von Standardmodellen mit moderner Technik.»

Roboter mit krimineller Energie

Immer angreifbarer wird die Wirtschaft in der Zukunft auch durch die anstehende Automatisierungswelle. Gemäss Prognosen könnten bald bis zu 35 Prozent der heutigen Jobs durch Maschinen erledigt werden.

Dies gibt Anlass zu Spekulationen. So glaubt Zukunftsforscherin Tracey Follows, dass Roboter dank künstlicher Intelligenz dereinst auch eigene kriminelle Energie entwicklen. Ihre Prognose: «Bis 2040 begehen Roboter mehr Straftaten als Menschen.» (pfc)