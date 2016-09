Pirate Gerwald Claus-Brunner soll Mann missbraucht und getötet haben

Der Piratenpolitiker Gerwald Claus-Brunner wurde gestern tot aufgefunden, wie deutsche Medien gestern meldeten. Die «Bild» berichtet heute nun, dass der junge Politiker sich vor seinem Tod an einem jungen Mann vergangen und ihn dann getötet haben soll.

Die Leiche des Politikers soll im Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf gefunden worden sein. Offenbar hätten Partei-Mitglieder die Polizei alarmiert und zur Adresse des Piraten geschickt. Zuvor sei ein Brief von Claus-Brunner im Piraten-Büro angekommen, in dem es hiess, dass er bereits tot sein werde, wenn der Brief ankommt.

Im Haus neben dem toten Politiker fand die Polizei eine weitere Leiche. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich um einen jungen Mann (Jahrgang 1987) handeln, wie «Bild» weiter schreibt.

Derzeit werde davon ausgegangen, dass Claus-Brunner den Mann in dessen Wohnung getötet und die Leiche in seine eigene gebracht habe. Das Opfer soll eher klein und zierlich gewesen sein.

Dann soll sich der 44-Jährige das Leben genommen haben. Er soll durch einen Stromschlag zu Tode gekommen sein.

Abgang mit Vorankündigung?

Mitte Juni sprach Claus-Brunner ein letztes Mal im Berliner Abgeordnetenhaus. Seine Rede beendete er mit den Worten: «Ihr werdet ab dem 18.9. es noch bereuen, dass es diese Fraktion, der ich angehöre, nicht mehr geben wird. Das werde ich euch so sagen», mit diesem Satz spielte er mit Ausblick auf die Wahlen von vergangenem Wochenende an. Wie prognostiziert flog die Piratenpartei aus dem Berliner Parlament.

Dann folgte der Satz: «Und ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute still schweigen.» (nbb)