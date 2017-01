Schiffsunglück Mindestens 23 Tote und 17 Vermisste nach Fährunglück in Indonesien

Jakarta – Bei einem Fährunglück in Indonesien sind am Sonntag mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte, geriet das Schiff mit mehr als 200 Menschen an Bord vor der Küste der Hauptstadt Jakarta in Brand.