Rätsel um Mallorca-Toten: Schweizer Sandro S. (†17) wurde tot gefahren

Sandro S.(† 17) aus Balterswil TG freute sich auf eine Woche Badeferien in Mallorca. Am Sonntag passiert die Tragödie: Sandro S. liegt morgens kurz vor 5 Uhr mitten auf der Strasse Maria Antònia Salvà an der Playa de Palma. Da kommt ein Auto aus einer Tiefgarage. Der Fahrer (30) übersieht beim Einbiegen auf die Strasse den Körper von Sandro S. und rollt über ihn drüber (BLICK berichtete). Der Mann ruft sofort die Polizei und Sanitäter – doch es ist schon zu spät. Sandro S. verstirbt noch an der Unfallstelle.

Keiner weiss, wieso Sandro auf der Strasse lag

«Wir stehen alle unter Schock», sagt sein Lehrmeister Mario Gehlhaar aus Seuzach ZH. «Sandro war ein Super-Typ. «Zuverlässig, belastbar und flexibel.» Sandro S. war im 3. Lehrjahr als Storenmonteur. «Er wollte eigentlich mit ein paar Kollegen in die Türkei, dann buchte er kurzfristig um», sagt Gehlhaar. «Er ging allein nach Mallorca, buchte alles selber. Sandro wollte eine Woche lang bleiben.»

Der Todesfahrer sass alkoholsiert am Steuer. Er wurde wegen mutmasslicher fahrlässiger Tötung verhaftet. Wieso Sandro S. auf der Strasse lag, wird momentan ermittelt. «Wir wissen es nicht. Es ist unglaublich traurig», sagt Gehlhaar. (btg)