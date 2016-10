Nach explodierenden Smartphones :  Samsung stoppt weltweiten Verkauf des Galaxy Note 7

Schon gestern hatte Samsung seine «Produktionsplanung geändert», ohne dies näher zu erläutern. Zuvor hatte es unbestätigte Medienberichte gegeben, nach denen der Elektronik-Riese die Produktion des umstrittenen Geräts eingestellt hatte.

Anlass sind immer mehr Berichte von Verbrauchern über brennende Smartphones. Samsung hatte Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für rund 2,5 Millionen Geräte des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr bei den Akkus bekanntgegeben.

Doch auch Austauschgeräte des Note 7 gerieten in Brand. In Louisville musste vergangene Woche ein Flugzeug evakuiert werden. Zum Glück war die Maschine noch am Gate. Denn an Bord drang plötzlich Rauch aus einem ausgetauschten, angeblich sicheren Samsung Galaxy Note 7. (sda/gru)