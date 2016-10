Nemzow-Mordprozess beginnt: Verdächtige weisen Vorwürfe zurück

Russland Verdächtige in Nemzow-Mordprozess weisen Vorwürfe von sich

Moskau – Anderthalb Jahre nach dem Mord am Kremlgegner Boris Nemzow hat in Moskau der Prozess gegen fünf Tatverdächtige begonnen. Diese wiesen am Montag vor einem Militärgericht in der russischen Hauptstadt sämtliche Vorwürfe zurück.