«Die Zeit des Sieges ist gekommen» :  Irakisches Militär startet Offensive auf IS-Hochburg Mossul

«Heute erkläre ich den Beginn dieser siegreichen Operation, um Euch von der Gewalt und dem Terror von Daesch zu befreien», sagte Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi an die Einwohner von Mossul gewandt unter Verwendung der arabischen Bezeichnung für die IS-Miliz. «Die Zeit des Siegs ist gekommen und die Operationen zur Befreiung von Mossul haben begonnen.»

«Wir sind stolz, bei dieser historischen Operation an eurer Seite zu stehen», schrieb Brett McGurk via Twitter. Er ist der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Kampf gegen den IS.

Die Dschihadisten hatten Mossul im Sommer 2014 in einer Blitzoffensive erobert, ohne dass die irakische Armee nennenswerten Widerstand leistete. Der Einsatz zur Rückeroberung der Millionenstadt wird die bisher grösste Militäroperation gegen die Dschihadisten im Irak.

Neben der irakischen Armee sind auch schiitische und kurdische Milizen beteiligt. Unterstützung erhalten sie von Kampfflugzeugen der US-geführten Anti-IS-Koalition.

Zuletzt hatte es eine Kontroverse um die Beteiligung der türkischen Armee an der Operation gegeben. Während Ankara die Einbindung ihrer Streitkräfte forderte, lehnte Bagdad dies ab. Das irakische Parlament verurteilte Anfang Oktober die Präsenz türkischer Truppen im kurdischen Autonomiegebiet, wo sie im Militärlager Baschika sunnitische Milizen für den Einsatz zur Rückeroberung von Mossul ausbilden, und forderte ihren Abzug. (sda)