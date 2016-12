Rothorn-Bahn fährt bald auf der Insel :  Brienz of Wales

Charles, der Prinz von Wales, darf sich freuen: Im kommenden Jahr erhält sein Land eine Attraktion aus der Schweiz. Eine historische Zugkomposition der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB) wird im September 2017 vier Wochen lang für ein Dampf-Spektakel am 1085 Meter hohen Snowdon Mountain sorgen.

Bei der Komposition handelt es sich um eine Dampflok aus dem Jahre 1891 sowie um einen ebenfalls historischen Wagen, die seit über einem Jahrhundert von Brienz BE das 2351 hohe Brienzer Rothorn am Grenzdreieck der Kantone Bern, Luzern und Obwalden erklimmen.

In diesen Tage haben die BRB und die Snowdon Mountain Railway (SMR) den Vertrag dazu unterzeichnet. Unterstützt wird die Aktion von Schweiz Tourismus und dem Swiss Travel Center.

Seit drei Jahren geplant

Angefangen hatte das verrückte Projekt vor drei Jahren mit einer Idee von BRB-Verkaufsrepräsentant Mike Ellis. BRB-Direktor Simon Koller ist stolz auf sein Team: «Die Aktion ist ein Pionierwerk wie damals der Bau der BRB und der SMR. So wird es eine Premiere sein, dass eine schweizerische Zahnrad-Dampflok im Ausland im Einsatz steht.»

Die 7,5 Kilometer lange Snowdon Mountain Railway (BRB 7,6 Kilometer) führt von Llanberis (108 m ü. M.) auf den Snowdon, den höchsten Berg von Wales und England. Sie ist die einzige Zahnradbahn in ganz Grossbritannien und erreicht eine maximale Steigung von 16,7 Prozent (BRB 25 Prozent).

Beide made in Switzerland

Der Schweizer Besuch ist ein eigentliches Treffen von alten Schwestern. Die Dampfloks beider Bahnen waren Ende des 19. Jahrhunderts in der ehemaligen Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur hergestellt worden, die 2005 von Stadler Rail übernommen wurde. Wie die BRB verfügt auch die walisische Bahn über das Zahnradsystem Abt. In Wales sind von ursprünglich fünf immer noch zwei Schweizer Loks im Einsatz.

Der Abstecher der Bahn nach Wales findet im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums der BRB statt. Die Bahn war 1892 eingeweiht worden. Wegen des Kriegs stand sie von 1914 bis 1930 still. Gibts einen Gegenbesuch aus Wales? Koller: «Nein, das ist zurzeit nicht geplant.»