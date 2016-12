Ronna Romney McDaniel :  US-Republikaner haben neue Parteichefin

«Ronna war sehr loyal unserer Bewegung gegenüber, und ihre Anstrengungen haben entscheidend dazu beigetragen, uns einen grossartigen Sieg in Michigan zu bescheren», heisst es in einer Mitteilung des künftigen Präsidenten Trump vom Mittwoch.

Die Position des Parteivorsitzenden ist in den USA deutlich schwächer als etwa in der Schweiz. Führer der Republikaner ist de facto der künftige Präsident selbst. Der Parteichef nimmt eine untergeordnete Rolle ein, vergleichbar am ehesten mit einem Generalsekretär.

Romney McDaniel, die entfernt mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney verwandt ist, war zuvor in gleicher Funktion auf Ebene des Staats Michigan tätig. (SDA/stj)