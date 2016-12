Da hat einer Wut im Bauch. Da ist einer über alle Massen enttäuscht. Nachdem Matteo Renzi in seiner Rücktrittsrede in der Nacht noch auf

die Tränendrüse gedrückt hatte – «Ich sage das mit einem Kloss im

Hals» –, hielt er sich bei Tageslicht nicht mehr zurück:

«Ich habe das getan, was ich tun musste. Ich habe die richtige Reform vorgeschlagen. Ich habe gegen die ekelhafteste Kaste gekämpft. Wenn sie mich nicht wollen, dann gehe ich mit einem sauberen Gewissen. Ich habe nicht geglaubt, dass sie mich so hassen. Ein destillierter Hass. Nicht von den Italienern, sondern von meinen Gegnern.»

Mit Gegner meinte der gescheiterte Regierungschef vor allem jene in den eigenen Reihen, die sein Ja zur neuen Verfassung, sein Ja zu dringend notwendigen Reformen sabotierten, wie zum Beispiel den ehemaligen Parteichef von Renzis Partei, Pier Luigi Bersani, oder den Ex-Ministerpräsidenten Massimo D’Alema.

Renzis Enttäuschung ist derart gross, dass er nicht nur das Amt des Premiers abgibt, sondern auch als Parteisekretär zurücktritt. Zu seinen Mitarbeitern sagte Matteo Renzi:

«Soll doch die Nein-Koalition das Steuer in die Hand nehmen. Sollen die doch die Regierung entscheiden. Die will ich sehen. Sie haben keinen Leader als Alternative. Sie haben kein Programm. Sie hatten nur einen gemeinsamen Feind. Sie haben sich zusammengeschlossen, nur um mich zu schlagen. Der Vorteil einer Verfassungsreform interessierte niemanden. Jetzt steckt Italien im Sumpf. In dieser Starre wird man gar nichts mehr bewegen.»