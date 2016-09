Rentner-Duell Ban Ki Moon fordert Obama beim Golf heraus

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich dem ebenfalls bald abtretenden US-Präsidenten Barack Obama als künftiger Golfpartner angeboten. «Mr. President, wir müssen eine Beschäftigung finden», sagte der Südkoreaner am Dienstag bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Obama in New York.