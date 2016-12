Religion Millionen Pilger feiern Marien-Wallfahrt in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt – Über sieben Millionen Katholiken sind in Mexiko-Stadt zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe gepilgert. Die Gläubigen versammelten sich am Montag vor und in der Kirche im Norden der Millionenmetropole, um der Patronin Lateinamerikas ihre Fürbitten vorzubringen.