Raumfahrt US-Sonde «Osiris Rex» auf dem Weg zur Probenentnahme bei Asteroiden

Washington – Die NASA-Sonde «Osiris Rex» ist auf dem Weg zum Asteroiden Bennu. An Bord einer «Atlas»-Rakete startete die etwa sechs Meter lange und 2100 Kilogramm schwere Sonde am Donnerstagabend (Ortszeit) unter wolkenlosem Himmel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.